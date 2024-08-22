التعليم العالي تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2025/2024.

وبحسب بيان الوزارة فإن النتائج "تتضمن تعديل الترشيح المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط (www.dirasat-gate.org) قبول (6040) طالبا موزعين على القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".

وأكد: "تشتمل نتائج قبول طلبة السنة السابقة على (2781) طالبا توزعوا على القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".

وأوضح: "الطالب يمكن له العودة إلى قبوله المركزي في غضون ثلاثة أيام من إعلان نتائج تعديل الترشيح على أن يكون مسجلا في الكلية أو المعهد المقبول فيه مركزيا للسنة الدراسية السابقة".