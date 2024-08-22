شرطة النجف : اعتقال٧٠ متهما بنزاع منطقة الزركة

اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف ، عن اعتقال ٧٠ متهما على خلفية النزاع الذي حصل في منطقة الزركة شمالي قضاء الكوفة.

وذكر اعلام الشرطة في بيان ، انه :" تم ضبط اسلحة واعتدة متنوعة ومازالت عمليات البحث مستمرة عن جميع المتورطين بهذه الحادثة لاحالتهم الى العدالة " .

ووقع نزاع وتبادل اطلاق نار في منطقة الزركة شمالي قضاء الكوفة ، الليلة الماضية ، ما ادى الى مقتل شخص واصابة عدد آخر بجروح مختلفة ، بينهم زوار كانوا متجهين الى كربلاء سيرا على الاقدام، قبل ان تسيطر الشرطة على الوضع