الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع تحيّد عنصرين إرهابيين في كركوك

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الخميس (22 آب 2024)، القبض على ارهابيين اثنين في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان أنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة، نفذت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية آنفا وبالتنسيق مع مديرية استخبارات وأمن كركوك عملية خاطفة بمحافظة كركوك اسفرت عن الاطاحة بعنصرين من عصابات داعش الارهابية".

واضافت إن "أحدهما من القيادات الرئيسية والمنسق العام لقواطع ما يسمى ولاية ديالى والآخر مشترك في جريمة سبايكر"، مبينة ان "المتهمين صادره بحقهما مذكراتا قبض وفق احكام المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب".