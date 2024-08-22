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مصدر امني يكشف آخر نتائج التحقيق بـ"مجزرة العباسية" في سامراء


كشف مصدر امني، اليوم الخميس (22 آب 2024)، عن اخر نتائج التحقيق في مجزرة العباسية شمال سامراء.

وقال المصدر ، إن "شكوى رسمية دونت يوم أمس من والدة احد ضحايا مجزرة العباسية شمال سامراء تتهم من خلالها بعض الاشخاص بالوقوف وراء الجريمة وتم بالفعل التحرك واعتقال من 3-4 اشخاص وهم رهن الاحتجاز لغرض التحقيق في التهم المنسوبة اليهم".

وأضاف إنه "لا يمكن التكهن بنتائج التحقيق ولكن الاجراءات ماضية ضمن مساراتها القانونية"، مبينا أن "القيود الامنية في العباسية من ناحية الانتشار طبيعية لطمأنة الاهالي والتأكيد على ان الموقف الامني تحت السيطرة".

وأكد المصدر أنه "لا يمكن اعطاء وقت محدد لاعلان نتائج التحقيق لكن الجهود مكثفة من اجل كشف ملابساته وكشف هوية الجناة وهناك اهتمام على اعلى المستويات في الداخلية من اجل بيان الحقيقة للراي العام".

وكشف مصدر أمني يوم أمس الاربعاء، ملابسات جريمة العباسية شمال مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، مبيناً أنه "وفق المعلومات الأولية قتل اب و4 من أبنائه في منزلهم في منطقة العباسية شمال سامراء في ظروف غامضة بجريمة مروعة هي الاولى من نوعها في منطقة امنة وهادئة منذ فترة طويلة".

وأشار الى انه من "المبكر التكهن بدوافع الجريمة"، مستدركا بالقول "ولكن هناك مساعٍ حثيثة من اجل بيان هوية الجناة ودوافعهم خاصة وان ما حصل جريمة مروعة اثارت الراي العام في سامراء وبقية المدن العراقية".

هذا ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لمعرفة ملابسات الحادثة.

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