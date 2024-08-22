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دخول 3.2 ملايين زائر أجنبي للعراق للمشاركة في الزيارة الأربعينية


اعلن القائد العام لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا رادان إن 3 ملايين و200 ألف شخص عبروا المنافذ الحدودية للبلاد الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن القائد العام لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا رادان إن 3 ملايين و200 ألف شخص عبروا المنافذ الحدودية للبلاد الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعين.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين على هامش زيارته لحدود جذابة (جنوب غرب) يوم الأربعاء قال العميد رادان: انه من بين 3 ملايين و200 ألف شخص دخلوا أراضي العراق لأداء زيارة الاربعين من حدود إيران، عاد منهم مليون و 600 الف إلى البلاد.

وقال العميد رادان: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة من قبل جميع الأجهزة، بما في ذلك الامن الداخلي، حتى يتمكن الزوار من العودة بشكل جيد وهادئ وسهل.

وفيما يتعلق بالرعايا الأجانب، قال: بامكان الرعايا الاجانب الذين يمتلكون تصاريح الاقامة وكذلك الرعايا الاجانب غير المقيمين الذين يحملون تأشيرات العبور من ايران، الدخول الى العراق، لكن لا يسمح بالمغادرة للأجانب غير المصرح لهم بالاقامة.

وقال قائد قوى الامن الداخلي: بحسب الإحصائيات المتوفرة، دخل العراق 50 ألف أجنبي من حدود جذابة حتى ظهر اليوم (الاربعاء).

وفي تصريح ادلى به للصحفيين على هامش تفقده لمنفذ شلمجة، مساء الاربعاء قال العميد رادان انه منذ بداية شهر صفر، توجه 3 ملايين و200 الف زائر من ايران الى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم الاربعين الحسيني.

وأضاف: من المتوقع أنه مع اقتراب يوم الأربعين (الاحد القادم) ان نشهد الليلة وغداً، ذروة حركة المرور، خاصة خروج الزوار من حدود البلاد إلى المراقد المقدسة في العراق.

وأوضح قائد قوى الامن الداخلي أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة على حدود البلاد وطرق النقل إلى الحدود لتسهيل حركة الزوار.

وأشار العميد رادان إلى أن منفذ مهران (غرب) هو المنفذ الأكثر ترددا من قبل الزوار، ومن ثم منفذ شلمجة (جنوب غرب).

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