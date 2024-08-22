شركتان صينية وفرنسية توقعان عقدا لإنشاء محطة كهرباء "شمسية" في البصرة

أعلنت شركة "الصين للطاقة والهندسة" وتوتال إنرجي الفرنسية، اليوم الخميس، توقيع عقد لمشروع إنشاء محطة كهرباء شمسية بقدرة 1 جيجاوات في حقل ارطاوي بمحافظة البصرة.

وقال بيان من شركة الصين للطاقة والهندسة إن "هذا المشروع يعد أول مشروع واسع النطاق ضمن خطة الحكومة العراقية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، ويُمثِّل معلماً هامًا في التزام CEEC بالتعاون الدولي في مجال القدرات، والتعاون مع الشركات متعددة الجنسيات للاستفادة من أسواق الطاقة المتجددة الخارجية وتعزيز التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم".

وأضافت أن "المشروع يقع في محافظة البصرة بجنوب العراق، على بُعد حوالي 70 كيلومترًا من مدينة البصرة. وتشمل خدمة EPC تصميم الموقع، والتوريد، والبناء، وتشغيل محطة الطاقة الشمسية ومحطة تعزيز 132 كيلوفولت، بسعة تيار متناوب تبلغ 1 جيجاوات".

وتابعت الشركة، "بعد اكتماله، يُتوقع أن يولد المشروع 2.9 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويًا، ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.385 مليون طن.

ولفتت الى ان "المشروع سيساهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في العراق، ويساهم في تحسين هيكل الطاقة في البلاد وتسريع إعادة الإعمار الاقتصادي، مشيرة الى ان "المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون بين شركة مجموعة الصين للطاقة الدولية المحدودة، وشركة تيانجين للطاقة الكهربائية للبناء المحدودة، ومعهد التصميم الكهربائي بجنوب غرب CPECC.".

وأوضحت الشركة، أنه "من المتوقع أن يبدأ البناء الرسمي للمشروع بحلول نهاية هذا العام وأن يكتمل في أوائل عام 2027. وسيتم تنفيذ المشروع بمستوى عالٍ من التوطين، مما سيخلق فرص عمل واسعة ويساهم في تنمية الاقتصاد الإقليمي".

وبينت الشركة، أنه "منذ دخولها السوق العراقية في عام 2011، شاركت CEEC في العديد من المشاريع عالية الجودة في العراق، بما في ذلك مشروع توسيع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بقدرة 650 ميجاوات في البصرة، ومحطة الطاقة بقدرة 2X610 ميجاوات في واسط، ومحطة الطاقة الغازية بقدرة 2X47 ميجاوات في ميسان، ومحطة الطاقة ذات الدورة المركبة بقدرة 2X125 ميجاوات في العمارة بميسان، ومحطة الطاقة بقدرة 2X630 ميجاوات في صلاح الدين، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي (STP) في الصويرة".

وأشارت الشركة الى انه "مستقبلاً، ستقوم شركة مجموعة الصين للطاقة الدولية المحدودة بتولي دور قيادي وتنسيقي نشط، والتعاون مع الشركات الأعضاء، وابتكار استراتيجيات التنمية، والاستفادة من قدراتها المهنية القوية وخبرتها الواسعة في تنفيذ المشاريع، وتعزيز التوافق بين مبادرة الحزام والطريق وخطة إعادة الإعمار في العراق".