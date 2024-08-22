عبر مطار النجف.. فلسطينيون يتوافدون على زيارة الأربعين

توافد العشرات من الفلسطينيين عبر مطار النجف الأشرف للمشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال مصدر في مطار النجف إن "العشرات من الفلسطينيين بدأوا يتوافدون لزيارة الأربعين عبر مطار النجف الأشرف".

وأضاف المصدر، أن "الفلسطينيين جاءوا من لبنان وسوريا على شكل وجبات دون تحديد عددهم"، مبينا ان "جوازات سفرهم إما سورية أو لبنانية ولكن مكتوب عليها شؤون اللاجئين الفلسطينيين".

ويتوافد الآلاف من الزائرين من جميع دول العالم صوب محافظة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.