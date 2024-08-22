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القبض على شخص يدعى "حسين عكو" منتحل صفة منتسب في الجيش العراقي


أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، (21 آب 2024) عن إلقاء القبض على منتحل صفة منتسب في الجيش العراقي.

وذكر بيان للمديرية، انه "وبتوجيه وإشراف وزير الدفاع، ثابت العباسي، في الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبجهد استخباري عالٍ، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل وبعد التحري عن الشخص المدعو (حسين ضرغام) ملقب (حسين عكو) من سكنة محافظة بابل".

وأشار البيان الى، ان  (عكو)، "نشر صورة مسيئة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي منتحل صفة منتسب في الجيش العراقي".

ولفت الى "إلقاء القبض على المتهم وإيداعه التوقيف، حيث ان المكان المتواجد فيه غير تابع للمؤسسة العسكرية ولا تمت له أية صلة بوزارة الدفاع".

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