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مصدر يكشف تفاصيل انتحار شقيق وزير الدفاع السابق


كشف مصدر امني، اليوم الأربعاء (21 آب 2024)، تفاصيل انتحار شقيق وزير الدفاع السابق جمعة عناد.

وقال المصدر إنه "في الساعة الثانية ظهراً سمع صوت اطلاقات نارية وعند الوصول لمكان الصوت وجد المدعو عبد الرزاق عناد غارقًا بدمائه"، مبيناً أنه "كان على قيد الحياة قبل نقله الى المستشفى الا أنه توفي هناك رغم محاولات اسعافه".

وأضاف أنه "اطلق رصاصتين على نفسه، وتم نقله الى مستشفى الشرقاط ومن ثم الى أربيل وفارق الحياة هناك".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق، بأنه تم العثور على جثة شقيق وزير الدفاع السابق، جمعة عناد الجبوري في قضاء الشرقاط بحافظة صلاح الدين، مبيناً أن المعلومات الأولية تتحدث عن انتحار شقيق الوزير.

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