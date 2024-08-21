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المندلاوي : جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء


أكدّ رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي , إنّ جداول قانون الموازنة التي اعتمدت من قبل مجلس النواب في جلسة اقرارها , هي ذاتها التي ارسلها مجلس الوزراء لمجلس النواب دون أيّ تعديل , وانّ الجداول المذكورة هي ذاتها التي جرى ارسالها بعد الإقرار إلى الحكومة , مشيراً إلى انّ رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقتها.

وقال المندلاوي في بيان اليوم الأربعاء ، حول ما اثير مؤخراً من بعض من وسائل الاعلام بشان وجود اضافات على جداول الموازنة لعام 2024 إن مجلس النواب وبجلسته المرقمة (27) المنعقدة بتاريخ 3/ حزيران /2024 , وافق على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ, ب, ج, د, ه ,و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء بدون أيّ تعديل او اضافات , مع تخويل الأخير صلاحية مناقلة تخصيصات مبلغ (2) تريليون دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتوزع حسب النسب السكانية والفقر , وهذا ما يؤكده قرارنا النيابي رقم (64) لسنة 2024 , والمرافق صورة عنه.

وتابع انه وبهدف التأكيد على عدم اعتماد أيّ نسخة معدلة , عاودنا اصدار كتاب من مجلس النواب / مكتب الرئيس ذي الرقم (616) في 21/7/2024 والمرافق صورة عنه , والمرسل إلى مجلس الوزراء / مكتب الرئيس , والذي اشار وبكل وضوح إلى ( الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة ومرفقاته من الجداول المذكورة اعلاه مع جدول تمويل العجز المذكور أنفاً وكذلك حق المناقلة بنفس المبلغ المثبت وهو (2) تريليون , مشيرا إلى فقرة تضمنها ذات الكتاب تؤكد وبكل وضوح على (ان القرار النيابي تضمن اعتماد الجداول المرسلة من مجلس الوزراء والتي جرى اقرارها في الجلسة المنعقدة دون أيّ اضافات ).

واكد المندلاوي متابعته لكافة ما ينشر ويبث من احاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام ، وستتعرض للمساءلة القانونية اي جهة تحاول تضليل الرأي العام من خلال اخفاء الحقائق والنقل غير الأمين للوقائع، لتحقيق مآرب غير مشروعة بعيداً عن أمانة النقل الحيادي والموضوعية التي ينبغي ان تتحلى بها. 

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