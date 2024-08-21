روايتان متضاربتان حول وفاة شقيق وزير الدفاع السابق

اكد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوفاة شقيق وزير الدفاع السابق جمعة عناد.

وقال المصدر،، إنه "تم العثور على جثة عبد الرزاق عناد شقيق وزير الدفاع السابق جمعه عناد".

وأضاف، أنه "لغاية الآن الروايات متضاربة حول سبب وفاته"، مشيراً إلى أن "الرواية الأولى تشير إلى انتحاره، فيما تذهب الرواية الثانية باتجاه مقتله".

وفي هذا الصدد، أكد وزير الدفاع السابق جمعة عناد، خبر الوفاة، وأشار إلى أن مجلس العزاء على روح شقيقه سيقام في بغداد واربيل.

ولم يذكر الوزير السابق، الكيفية التي توفي بها شقيقه.