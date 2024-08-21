أنباء عن اعتقال زيد الطالقاني في السليمانية

أفاد مصدر مطلع، باعتقال رئيس مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني في محافظة السليمانية.

وقال المصدر ، إن "هناك أنباءً تفيد باعتقال زيد الطالقاني في مدينة السليمانية وفق مذكرة قبض"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وسبق أن أشارت أنباء عن صدور أمر قبض بحق رئيس مركز الرافدين للحوار في محافظة النجف بتهمة التهديد والابتزاز

وكان مصدر أمني أفاد قبل يومين، بقيام قوة أمنية بمداهمة منزلي الطالقاني في بغداد والنجف بحثا عنه.