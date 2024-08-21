جنايات واسط تصدر حكما بإعدام 4 أشخاص قتلوا صاحب بحيرة أسماك ورموا جثته في النهر

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الأربعاء، (21 آب 2024)، حكما بالاعدام بحق اربعة أشخاص وذلك لإدانتهم بقتل صاحب بحيرة اسماك كانوا يعملون عنده.

وذكر مصدر قضائي، أن "محكمة جنايات واسط اصدرت حكما بالاعدام بحق اربعة اشخاص بينهم (بنغالي) الجنسية اعترفوا بقتل مالك بحيرة الأسماك التي يعملون فيها".

وأشار المصدر إلى، أن "المدانين اعترفوا أيضا بسرقة سيارة (المجنى عليه) ِومبلغ مالي قدره (200) مليون دينار ورمي جثة الضحية في نهر الغراف وهو أحد فروع نهر دجلة ويتفرع عند سدة مدينة الكوت".