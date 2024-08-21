معلومات جديدة.. ضحايا مجزرة العباسية بالأسماء

كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، عن أسماء ضحايا مجزرة العباسية في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن "ضحايا مجزرة العباسية الذين قتلوا في منزلهم فجر، اليوم الاربعاء، هم عائلة المختار جمال علي العباسي واغلبهم شباب وبينهم بنات"، مبينا أن "المختار سبق وان تم قتله في العام الماضي".

وأضاف المصدر، إن "المغدورين هم كلا من رباح عدنان حسين خلف تولد 1988 و ازهر جمال علي تولد 2006 و ايسر جمال علي تولد 2010 و اسمهان جمال علي تولد 2008 و حيدر جمال علي تولد 2014 و نور الدين جمال علي تولد 2015".

وأشار مصدر أمني في وقت سابق، اليوم الاربعاء، الى ارتفاع حصيلة ضحايا جريمة سامراء الى ستة اشخاص، مشيرا الى انه تم التمثيل بجثث المغدورين.

وقال المصدر ، إن "حصيلة ضحايا جريمة منطقة العباسية في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين ارتفعت الى ستة اشخاص".

وأضاف إن "الضحايا هم 3 أطفال وامرأتين ورجل"، مشيرا الى أنه "تم التمثيل بجثثهم".

وعلى صعيد متصل استنكر مجلس شيوخ صلاح الدين "ما تعرضت له احدى العوائل في منطقة العباسية شمالي سامراء حيث قتلت عائلة من 3 أطفال ونساء اثنين ورجل رمياً بالرصاص فجر اليوم" .

وطالب المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الجهات الامنية ذات العلاقة "بكشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة ومنع حصول هكذا حوادث".

وكانت وزارة الداخلية قررت، اليوم الاربعاء، فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات حادث مقتل أسرة بالكامل في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لمعرفة ملابسات حادث مقتل أسرة بالكامل في قضاء سامراء".

وأضاف إن "اللجنة باشرت اعمالها".

وكشف مصدر أمني بوقت سابق، اليوم الاربعاء، ملابسات جريمة العباسية شمال مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر انه "وفق المعلومات الأولية قتل اب و4 من أبنائه في منزلهم في منطقة العباسية شمال سامراء في ظروف غامضة بجريمة مروعة هي الاولى من نوعها في منطقة امنة وهادئة منذ فترة طويلة".

وأضاف المصدر، إن "طوقًا امنيًا واسعًا فرض في العباسية كإجراء وقائي فيما اوعزت قيادات امنية عليا في بغداد الى شرطة سامراء بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات ما حصل وتقديم تقرير حول أسبابه".

وأشار الى انه "من المبكر التكهن بدوافع الجريمة"، مستدركا بالقول "ولكن هناك مساعٍ حثيثة من اجل بيان هوية الجناة ودوافعهم خاصة وان ما حصل جريمة مروعة اثارت الراي العام في سامراء وبقية المدن العراقية".

وكان مصدر امني افاد في وقت سابق، اليوم الاربعاء، بمقتل عائلة مؤلفة من خمسة اشخاص في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر ، إن "مسلحين يرتدون زيا عسكريا فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه عائلة مكونة من 5 اشخاص من عائلة واحدة بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية بسامراء".

وأضاف إن "الهجوم اسفر عن مقتلهم جميعا"، مشيرا الى أن "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".