اغلاق محال وعيادات لمنتحلي صفة أطباء بيطريين في الاعظمية

أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، اغلاق محال وعيادات لمنتحلي صفة أطباء بيطريين في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد.

وقالت النقابة في بيان إن "اللجنة التفتيشية المشتركة برئاسة عضو مجلس النقابة علاء حسين عبد الكاظم وبمشاركة جهاز الامن الوطني / مديرية الامن الاقتصادي والقوة الماسكة في المنطقة قامت بعملها يوم امس بملاحقة منتحلي صفة الطبيب البيطري والمخالفين من الأطباء البيطريين اللذين يعملون خارج نطاق تعليمات النقابة ولا يمتلكون إجازة ممارسة المهنة".

وأضافت إن "اللجنة أغلقت، اليوم الاربعاء، محال وعيادات لمنتحلي الصفة في منطقة الاعظمية /الكسرة (سوق الجنابيز) والمخالفين لتعليمات النقابة وانذار الأطباء البيطريين بعدم تكرار مخالفاتهم".

ودعت النقابة في بيانها، الأطباء البيطريين، أن "يكون موقفهم سليم من خلال امتلاكهم لإجازة ممارسة المهنة ليكون عملهم قانوني"، مؤكدة أنه "تم إحالة المخالفين الى لجنة الانضباط".