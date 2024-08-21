70 زائرا "بينهم أجانب" ينجون من موت محقق بحريق فندق في كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء (21 آب 2024) انقاذها 70 زائرا من موت محقق بعد اندلاع حريق في احد فنادق محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان إن "فرقها نجحت في إنقاذ سبعين زائرًا من جنسيات مختلفة، تعرض غالبهم لحالات اختناق جراء استنشاق دخان الحريق الذي نشب في الطابق الثاني من مبنى مؤلف من سبعة طوابق، والذي يُستخدم كحسينية لخدمة الزائرين في محافظة كربلاء المقدسة".

وأضافت، إن "فرق الدفاع المدني انتفضت باستنفار جاهزيتها والانتقال الفوري إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات إنقاذ الزائرين بالتزامن مع جهود إخماد الحريق الذي نشب في الطابق الثاني المخصص كمطبخ ومطعم داخل المبنى"، مشيرة الى ان " فرقها عملت على تأمين نقل الحالات الحرجة إلى مستشفى الحسين عليه السلام التعليمي في المحافظة، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي خسائر بشرية".

وطالبت المديرية في بيانها "بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق داخل بنايه الحسينية".