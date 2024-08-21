التربية تحدد الأول من تشرين الأول موعدا لانطلاق العام الدراسي 2024_2025

حددت وزارة التربية، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، الأول من تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان إن "يوم الثلاثاء الموافق الأول من تشرين الأول سيكون موعد انطلاق العام الدراسي 2023-2025 لطلبة العراق كافة بعد انتهاء العطلة الصيفية".

وتابعت: "فيما سيكون الخامس عشر من شهر أيلول المقبل موعدا لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في البلاد عدا إقليم كردستان بغية الاستعداد والتحضير الأمثل لامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية".