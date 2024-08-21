مجزرة سامراء.. الخلية تعلن التوصل إلى "خيوط مهمة" واعتقال مشتبه بهم

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، التوصل إلى خيوط مهمة واعتقال بعض المشتبه بتورطهم بمجزرة سامراء في صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية ، أنه "من خلال العمل الاستخباري والأمني المكثف للأجهزة الأمنية المختصة وللوقوف على ملابسات حادث مقتل أسرة بالكامل في قضاء سامراء ، فقد تم التوصل الى خيوط مهمة في هذا الحادث وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بتورطهم وعلاقتهم بالحادث الذي تشير معلوماته الأولية وبحسب المعطيات على أنه جنائي".

وأضاف البيان، أنه "مازالت عمليات التحقيق والتحري جارية للوصول إلى النتائج النهائية فيه لمحاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، بأن مسلحين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا منزلا وقتلوا جميع افراد العائلة في قضاء سامراء.

وقال المصدر إن "مسلحين يرتدون زيا عسكريا فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عائلة مكونة من أم وخمسة أطفال بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية شمالي سامراء".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن مقتل جميع أفراد العائلة، فيما لاذ المسلحون بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيرا الى ان "القوة الأمنية شنت حملة بحث وتفتيش بحثا عن الجناة".