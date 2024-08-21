قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، شمول المتفوقين من مواليد 1993 صعودا بالتقديم إلى القبول المركزي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "حرصا على دعم المتفوقين وتحقيق تطلعاتهم وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على شمول الطلبة من مواليد 1993 صعودا ممن حازوا 90% فما فوق من خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2024/2023 بفروعها كافة بالتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالقبول المركزي للقناتين العامة وذوي الشهداء وقناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المدارس المهنية للسنة الدراسية 2025/2024".

وأضافت، إن "القرار يتضمن معالجة شرط العمر لتلبية طموح الطلبة المتفوقين في التنافس على وفق الآليات التي يخضع اليها المتقدمون إلى القبول المركزي".