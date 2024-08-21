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البرلمان يكشف آلية صرف رواتب حمايات النواب


كشف مجلس النواب اليوم الاربعاء، تفاصيل رواتب عناصر حماية أعضاء البرلمان وإجراءات صرفها، مؤكدا انها تخضع للقوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها.

وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان، "تابعنا باستغراب ما ورد على لسان جمعة العطواني خلال ظهوره في لقاء على احدى القنوات، حول ادعائه بأن لدى النائب ١٥ عنصر حماية وأن النائب هو من يستلم رواتبهم".

وأضافت إنه "في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الإعلامية بمجلس النواب ما جاء على لسانه، فإنها تؤكد على ان تفاصيل رواتب عناصر الحماية وإجراءات صرفها تخضع للقوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها"، موضحة أنه "يتم صرف الراتب بعد ابرام عقد قانوني بين مجلس النواب وعنصر الحماية له مباشرة او لمن يخوله أو يوكله عنصر الحماية بالاستلام بموجب وكالة قانونية صادرة من كاتب العدل المختص".

ودعت الدائرة الإعلامية في بيانها، من يظهرون على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، "التأكد من دقة المعلومات المتعلقة في الشأن المالي أو القانوني في مجلس النواب قبل الإدلاء بأي تصريحات قد تضلل الرأي العام"، مطالبة وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالمهنية والتحقق من صحة الاخبار والمعلومات قبل نشرها كمطلب أساسي من متطلبات ممارسة العمل الإعلامي والصحفي"

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