مصدر امني ملابسات جريمة العباسية شمال مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، ملابسات جريمة العباسية شمال مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر انه "وفق المعلومات الأولية قتل اب و4 من أبنائه في منزلهم في منطقة العباسية شمال سامراء في ظروف غامضة بجريمة مروعة هي الاولى من نوعها في منطقة امنة وهادئة منذ فترة طويلة".

وأضاف المصدر، إن "طوقًا امنيًا واسعًا فرض في العباسية كإجراء وقائي فيما اوعزت قيادات امنية عليا في بغداد الى شرطة سامراء بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات ما حصل وتقديم تقرير حول أسبابه".

وأشار الى انه "من المبكر التكهن بدوافع الجريمة"، مستدركا بالقول "ولكن هناك مساعٍ حثيثة من اجل بيان هوية الجناة ودوافعهم خاصة وان ما حصل جريمة مروعة اثارت الراي العام في سامراء وبقية المدن العراقية".

وكان مصدر امني افاد في وقت سابق، اليوم الاربعاء، بمقتل عائلة مؤلفة من خمسة اشخاص في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن "مسلحين يرتدون زيا عسكريا فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه عائلة مكونة من 5 اشخاص من عائلة واحدة بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية بسامراء".

وأضاف إن "الهجوم اسفر عن مقتلهم جميعا"، مشيرا الى أن "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".