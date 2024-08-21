محكمة جنايات القادسية تجري محاكمة لأول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس

أجرت محكمة جنايات القادسية لأول مرة محاكمة متهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "هذه هي المحاكمة الأولى التي تجري في محكمة جنايات القادسية من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بحق متهم مودع لدى دائرة الاصلاح العراقية".

وأضاف أن "المحكمة استمعت إلى اقوال المتهم بتوفر كافة الضمانات وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".

يذكر أن عدة محاكمات سابقة أجريت في بعض محاكم الاستئناف عن بعد باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس