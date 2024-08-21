الأخبار

جنايات ميسان تصدر حكما بالحبس الشديد على مدير منفذ الشيب الحدودي


 أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير منفذ الشيب الحدودي عن جريمة تلقيه رشوة من اشخاص مقابل دخول البضائع والسلع. 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان لقيامه بأخذ رشوة مقابل دخول البضائع والسلع كونه يعمل بصفة مدير منفذ الشيب الحدودي"، مؤكدا أنه "تم ضبطه بالجرم المشهود وبحوزته مبالغ مالية" . 

  وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 / ثانياً /1 لسنة 1983 المعدل واستدلالا بنص المادة 132 /3 من قانون العقوبات العراقي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اغلاق محال وعيادات لمنتحلي صفة أطباء بيطريين في الاعظمية
70 زائرا "بينهم أجانب" ينجون من موت محقق بحريق فندق في كربلاء
التربية تحدد الأول من تشرين الأول موعدا لانطلاق العام الدراسي 2024_2025
الامانة العامة لمجلس الوزراء: لا صحة لتحويل شركات التمويل الذاتي الى تمويل مركزي
مجزرة سامراء.. الخلية تعلن التوصل إلى "خيوط مهمة" واعتقال مشتبه بهم
شمول المتفوقين من مواليد 1993 صعودا بالتقديم إلى القبول المركزي
وزير الداخلية يفتتح مقر قيادة شرطة شمال بابل
البرلمان يكشف آلية صرف رواتب حمايات النواب
مصدر امني ملابسات جريمة العباسية شمال مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.
محكمة جنايات القادسية تجري محاكمة لأول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك