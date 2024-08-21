جنايات ميسان تصدر حكما بالحبس الشديد على مدير منفذ الشيب الحدودي

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير منفذ الشيب الحدودي عن جريمة تلقيه رشوة من اشخاص مقابل دخول البضائع والسلع.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان لقيامه بأخذ رشوة مقابل دخول البضائع والسلع كونه يعمل بصفة مدير منفذ الشيب الحدودي"، مؤكدا أنه "تم ضبطه بالجرم المشهود وبحوزته مبالغ مالية" .
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 / ثانياً /1 لسنة 1983 المعدل واستدلالا بنص المادة 132 /3 من قانون العقوبات العراقي".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha