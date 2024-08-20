الإطاحة بمتهم ينتحل صفة رجل أمن في بغداد

أفادت وزارة الداخلية، الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم ينتحل صفة رجل أمن لتنفيذ عمليات سطو مسلح على دور سكنية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام ألقت القبض على متهم ينتحل صفة رجل أمن لتنفيذ عمليات سطو مسلح على دور سكنية ضمن مناطق الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، بالاشتراك مع عدد من المتهمين الذي تم القبض عليهم وتوقيفهم سابقاً".

وتابعت أنه "بعد إجراء التحقيق معه اعترف صراحة على ٩ حوادث سطو مسلح في مناطق متفرقة من بغداد"، مشيرةً إلى ان "عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق (الذي) قرر توقيفه وفق أحكام المادة (٤٤٠) من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".