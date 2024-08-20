النائب السابق حسن فدعم يصف لقاء نور زهير بالمسرحية: "محاولة لإيهام الرأي العام"

طالب النائب السابق حسن فدعم، اليوم الثلاثاء، القضاء العراقي بكشف جميع حقائق سرقة القرن واعادة نور زهير الى المحاكمة.

وقال فدعم في تصريح ل / المعلومة /، إن "ظهور نور زهير للأعلام مسرحية ومحاولة لإيهام الرأي العام خاصة وان الظهور كان على قناة معروفة التوجه" مبينا ان "هذه القناة سوقت نور زهير واظهرته كضحية ومظلوم رغم اتهامه بأكبر سرقة في تاريخ العراق".

واضاف ان " نور زهير يمتلك جهات داخل الدولة تحميه وتسهل له المهمات مقابل الاموال فضلا عن مجاملته لبعض السياسيين" مشيرا الى ان "هذه الجهات تحاول تزييف الحقائق".

ودعا "الحكومة لمتابعة هذا الملف مع اجهزتها الرقابية وتوفر للقضاء ادلة ادانة كافية لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه" مستدركا بالقول "نثق بالقضاء العراقي كونه قانوني وحيادي ولا يتأثر بالضغط الاعلامي والسياسي".

وفي مقابلة مع احدى القنوات الفضائية اكد المتهم بما يعرف في العراق عراب صفقة القرن، نور زهير عزمه كشف كل الأسماء المتورطة في القضية خاصة إذا كانت المحاكمة علنية