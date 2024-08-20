صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي ليومين بمناسبة الزيارة الأربعينية

قررت الحكومة المحلية في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومين بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وذكر بيان لديوان المحافظة أنه "تقرر إعتبار يومي الأربعاء والخميس عطلة رسمية في أقضية طوزخورماتو وآمرلي وبلد والدجيل بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (ع)".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه يوم الثلاثاء (20 آب 2024) بتعطيل الدوام الرسمي، الأحد المقبل، تزامنًا مع أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الأحد، الموافق للخامس والعشرين من شهر آب، سنة 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة".

وأضافت إن "التوجيه جاء تزامنًا مع أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".