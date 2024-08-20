إيران تستخدم "منطادا" يعمل الذكاء بالاصطناعي لتقديم إنترنت مجاني لزوار الأربعين

اعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، عن استخدام منطاد حديث لتقديم إنترنت مجاني لزوار الأربعين.

قال زارع بور في تصريحات صحفية، إن "مناطيد الاتصالات تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات في الأوضاع الخاصة والحرجة وعند توقف خدمات الاتصالات الأرضية"، مضيفا أن "أحد هذه المناطيد يوفر حاليا الإنترنت المجاني للزوار الإيرانيين عند حدود مهران".

وأضاف إن "هذا المنطاد يستخدم الذكاء الاصطناعي وهو تابع لوكالة الفضاء ويستخدم منذ سنوات ووظيفته توفير الإنترنت المجاني"، لافتا الى أنه "تم صناعة جيل جديد من منصات التحكم في مناطيد الاتصالات".