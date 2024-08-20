النزاهة تضبط معاون مدير بلدية النجف مُتلبُّساً بتسلم الرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمعاون مدير بلديَّة النجف مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود، وإلقاء القبض على رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ أمانة في دائرة صحَّة المحافظة؛ لوجود مغالاةٍ في الأسعار.

وذكرت الهيئة في بيان أن "فريقٌ مُؤلَّفٌ في مكتب تحقيق النجف تمكَّن، بعد المتابعة من نصب كمينٍ محكمٍ من ضبط معاون مدير بلديَّة النجف؛ أثناء تسلُّمه مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينارٍ من أحد المُواطنين"، مُبيِّـنة أنَّ "المبلغ المذكور يمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ الذي طلبه المُتَّهم والبالغ مقداره عشرين ألف دولارٍ".

واضافت إن "المُتَّهم طلب المبلغ من المواطن لقاء السماح له بالبناء في عقاره الواقع في منطقة بحر النجف، إضافة إلى عدم إزالة الدور المُشيدة عليه من قبله"، مؤكدة أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره".

وبينت أنه "وعلى صعيدٍ آخر، تمكَّن الفريق الذي انتقل إلى دائرة صحَّة النجف من القبض على رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ أمانة في الدائرة، بعد صدور أمر قبضٍ وضبط بحقِّهم؛ على خلفيَّة قيامهم بجلب وصولاتٍ لعروض أسعارٍ وهميَّةٍ؛ لغرض المُغالاة في الأسعار"، مشيرة الى "قيام رئيس اللجنة وعضو آخر بتسليم أنفسهما للقضاء".

واكدت الهيئة انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّتين المُنفَّذتين؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين؛ وفق أحكام المادتين (307 و 340) من قانون العقوبات، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة".