نائب سابق: ظهور نور زهير للأعلام تحدً للسلطة القضائية

عد النائب السابق عبد الهادي السعداوي، ظهور المجرم نور زهير على احدى القنوات الفضائية بمثابة تحد للسلطة القضائية والحكومة.

وقال السعداوي في تصريح صحفي، إن "ظهور نور زهير في احدى القنوات الفضائية يعتبر تحديا للسلطة القضائية والحكومة كونه شخص مجرم ومدان واراد بهذا اللقاء احراجهم" متسائلا "كيف للسارق والمطلوب للقضاء ان يقوم بندوات ولقاءات صحفية في برنامج مرخص من قبل الدولة".

واضاف ان "نور زهير سرق من الدولة العراقية المليارات ومن المفترض ان يكون بمواجهة القضاء لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه "داعيا "هيئة النزاهة للكشف عن كل المشاركين بهذه السرقة بأسرع وقت ممكن".

وبين انه "يحتاج من السلطات القضائية ان تتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق القناة الفضائية التي اجرت هذا اللقاء وبحق هذا المجرم ".

وظهر المتهم الأول في سرقة القرن نور زهير في مقابلة مع احدى القنوات الفضائية موكدا عزمه كشف كل الأسماء المتورطة في القضية خاصة إذا كانت المحاكمة علنية.