وزارة النقل :مطار النجف الاشرف استقبل الاحد الماضي 104 رحلات جوية

أعلنت وزارة النقل ، الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية ، ان مطار النجف الاشرف استقبل الاحد الماضي 104 رحلات جوية من مختلف دول العالم العربي والاسلامي .

وقال مدير عام الشركة الدكتور عباس البيضاني :" ان مطار النجف الاشرف استقبل يوم الاحد من هذا الاسبوع 104 رحلات جوية ، من مختلف دول العالم العربي حملت على متنها (15342) مسافراً قادمين من مختلف بقاع العالم ، فيما بلغ عدد المسافرين المغادرين (8466) مسافر .

وأكد البيضاني : ان مطار النجف الاشرف الدولي على اتم الاستعداد لاستقبال جميع الوفود من مختلف الدول العربية والاسلامية ،

واضاف المدير العام :" ان الرحلات تشهد انسيابية تامة لحركتها داخل مطار النجف الاشراف وبدون اي معوقات تذكر ، مشيدا بمستوى التنظيم وكفاءة العاملين التي أسهمت في تسيير الرحلات الجوية واستقبال المسافرين بسلاسة.