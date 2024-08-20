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التربية توضح بشأن موعد مباشرة الهيئات التربوية وبدء العام الدراسي الجديد


تستعد وزارة التربية قريباً لإعلان موعد مباشرة الهيئات التربوية وبدء العام الدراسي 2024 ــ 2025.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إن الوزارة لم تحدد حتى الآن أي موعد لمباشرة الهيئات التربوية أو بدء العام الدراسي 2024 ــ 2025، مضيفا أن هناك اجتماعات تعقد لهذا الغرض، ومن المؤمل أن يتم إعلان المواعيد قريباً بعد تحديدها والموافقة عليها بشكل نهائي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي 2024 ــ 2025، بما يخص المناهج وطباعتها وتسوية الملاكات وتهيئة المدارس كإجراء الصيانة وتوفير الرحلات المدرسية، لافتا إلى تهيئة الاستعدادات الخاصة بالدور الثاني للعام الدراسي 2023 ــ 2024 بوقت مبكر من أجل توفير جميع المستلزمات الخاصة بها، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

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