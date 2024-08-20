الآسايش يحذر من عمليات وهمية لشراء الدولار

حذر جهاز أمن أربيل (الآسايش)، اليوم الإثنين، (19 آب 2024)، من عمليات وهمية لشراء الدولار، والتي تجرى عبر صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الجهاز في بيان إن "مجموعة من الأشخاص من محافظات الوسط والجنوب العراقي ومحافظات اقليم كردستان، قاموا بإنشاء حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي باسم البنوك في العراق وإقليم كردستان، زاعمين أن سعر (100) دولار 132 ألف دينار للمواطنين الراغبين في السفر".

وأضاف، أن "هذه المجموعة تقوم بالتواصل مع الشخص بمختلف أرقام الهواتف المحمولة عبر الواتساب ويطلبون جواز سفر الشخص أو البطاقة الوطنية أو بطاقة الماستر كارد أو بطاقة الفيزا وبعد دقائق يطلبون كلمة المرور".

وتابع البيان أنه "بعد إعطاء الضحية الرقم السري (الكود)، يتم مصادرة أي مبلغ من المال الموجود في حسابه البنكي" مشيرا الى انه "في الماضي، حدثت العديد من هذه الظواهر وتم سرقة مبلغ من المال من المواطنين".