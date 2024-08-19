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القنصل العام الإيراني في كربلاء يوصي اصحاب المواكب الحسينية القادمة من ايران باحترام قوانين العراق


قدم القنصل العام الإيراني في كربلاء، عدة توصيات الى رؤساء المواكب الإيرانية المتواجدة في كربلاء، مشددا على ضرورة تجنب "الترف" في تقديم الخدمة، وعدم خلف نوع من المنافسة السلبية مع المواكب العراقية.

وقال القنصل الإيراني عبد الرحيم ساداتي في لقاء مع قادة المواكب الإيرانية المتمركزة في كربلاء، والبالغة اكثر من الف موكب، انه وفقا لقرار مقر الأربعين الحسيني، فإن بعض المواكب الإيرانية بدأت هذا العام بتقديم الخدمات في وقت أبكر بكثير من مواكب الإخوة العراقيين، أي اعتبارا من 1 صفر، وهو أمر يستحق الثناء.

وشدد على ضرورة وجود ارتباط ثقافي في توفير خدمات الإقامة والطعام للزائرين، مشيرا الى انه يجب أن يكون للمواكب تخطيط ثقافي وإنتاج وتقديم محتوى مناسب ليس فقط للحجاج الإيرانيين ولكن أيضًا لجميع الحجاج من مختلف البلدان.

وشدد سادتي على تجنب الترف في تقديم خدمات المواكب، مبينا انه "نتوقع من الحاضرين ومسؤولي المواكب الإيرانية أن يحافظوا على كرامة الحجاج وضبط الاستقبال حسب مستوى مواكب الإخوة العراقيين بحيث لا قدر الله ان لا يخلق شعوراً بالمنافسة السلبية".

وقال القنصل العام الإيراني في كربلاء، على المواطنين الأعزاء الزائرين وكذلك الحاضرين في المواكب الإيرانية، أن ينتبهوا بشكل خاص إلى حقيقة أنهم ضيوف بلد آخر، وعليهم احترام القوانين والعادات والآداب العامة، واحترام ثقافة المضيف وتجنب خطوطهم الحمراء.

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القنصل العام الإيراني في كربلاء يوصي اصحاب المواكب الحسينية القادمة من ايران باحترام قوانين العراق
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