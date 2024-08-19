هيئة السياحة تنفي غلق 150 فندقاً خلال الزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة

نفت هيئة السياحة، اليوم الاثنين، غلق 150 فندقاً خلال الزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة، مشيرة الى ان القطاع السياحي يقدم الدعم الكامل ويذلل جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض الزائرين لتقديم أفضل الخدمات الفندقية.

وقال مدير عام دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة مؤيد هيثم رسن في بيان،ان "فنادق محافظة كربلاء المقدسة التي يقارب عددها 524 فندقاً في محافظة كربلاء المقدسة والتي تحتوي على (80) الف غرفة مجهزة بالكامل لاستقبال زائري اربعينية الامام الحسين (ع)"، مبينا ان "هناك حسن استقبال للزائرين والخدمات المقدمة لهم ممتازة في جميع الفنادق السياحية بالمحافظة".

واضاف رسن أن "هيئة السياحة اعدت خطة لاستيعاب اعداد الزائرين في الفنادق ذات الدرجة الاولى"، مشيرا الى " اشغال الفنادق بنسبة 100%".

وتابع ان "القطاع السياحي يقدم الدعم الكامل ويذلل جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض الزوار لتقديم أفضل الخدمات الفندقية"، موضحا انه "يتم الاطلاع بشكل يومي على مجريات سير الخطة الخدمية والفندقية".

ودعا وسائل الاعلام والمواقع الاعلامية الى "توخي الدقة في نشر المعلومات وضرورة استقائها من مصادرها الرسمية "