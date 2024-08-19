ميري: الموقف الأمني في جميع المحافظات جيد ولم يحدث أي خرق خلال زيارة الاربعين

أعلن الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين العميد مقداد ميري، اليوم الإثنين ان الموقف الأمني في جميع المحافظات جيد ولم يحدث أي خرق أمني.

وقال ميري خلال إيجازه اليومي الخاص بزيارة الاربعين ان "عدد الوافدين إلى البلاد بلغ أكثر من مليونين و400 ألف زائر"، مبينا ان "عدد المغادرين من الزائرين بلغ أكثر من 844 ألف زائر".

وأشار الى، ان "الموقف الأمني في جميع المحافظات جيد ولم يحدث أي خرق أمني" مضيفا، ان "حركة المرور تجري بانسيابية تامة على طريق زائري الأربعينية".

ولفت ميري الى "تسجيل حادثين مرورين يوم أمس، الأول على طريق المسيب بعدما اصطدمت عجلة بسيارة مرابطة للشرطة الاتحادية أسفر عن اصابة 7 منتسبين بينهما ضابطان بسبب السرعة الشديدة، والحادث الآخر على طريق بغداد، ولم تكن هناك وفيات بكلا الحادثين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية".

وتابع "رصدنا شائعة أمس بمواقع التواصل الاجتماعي بوجود احباط محاولة لتسميم الزوار بمادة (الفسفوريك) وغيرها وهي شائعة عارية عن الصحة وتمت معالجتها ولم تسجل لدى وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية حوادث مثل هكذا نوع".