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إيران تعلن مغادرة اكثر من مليونين و400 ألف زائر باتجاه العراق


أعلن مسؤول حكومي إيراني، اليوم الإثنين (19 آب 2024)، إن عدد المغادرين إلى العراق لزيارة الأربعين وصل إلى أكثر من مليونين و400 ألف زائر.

ووفقا للمسؤول فأن" 31% من الزوار استخدموا الأساطيل الجوية والبحرية والسكك الحديدية العامة، ولأول مرة، وبالتنسيق مع الحكومة العراقية، تم استخدام السفن لنقل الزوار من مدينة خرمشهر إلى البصرة وبالعكس".

وأكمل، إنه" من المتوقع نقل 500 ألف شخص في 3 آلاف رحلة جوية من 28 مطارا في إيران إلى مطاري النجف الأشرف وبغداد.

وأعلنت وزارتا الداخلية العراقية والايرانية، يوم الخميس (15 آب 2024)، عن أعداد الزوار الايرانيين الداخلين الى العراق للمشاركة في إحياء الزيارة الأربعينية.

وقال مير أحمدي وكيل وزير الداخلية الايراني للتلفزيون الإيراني، إن "عدد الزوار الذين دخلوا الى العراق حتى الآن بلغ مليون وخمسمائة ألف زائر".

وأشار الى "تسجيل 5 حالات وفاة بين الزوار 2 في النجف و2 في كربلاء وواحدة في الناصرية، اضافة الى 870 زائرا تعرضوا الى ضربة شمس".

من جانبه قال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين العميد مقداد ميري، إن العراق استقبل نحو (900) الف زائر من جميع المنافذ البرية والجوية منذ 5 آب الجاري ولغاية يوم 14 من الشهر ذاته".

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