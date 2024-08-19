الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمحطة وقود غربي بغداد

اخمدت فرق الدفاع المدني في بغداد، اليوم الاثنين، حريقا اندلع داخل محطة للوقود شمال غربي العاصمة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن" فرقها أحكمت سيطرتها الكاملة على حريق اندلع داخل صهريج محمل بالوقود مع خزان أرضي يحمل وقود البنزين المحسن داخل محطة وقود "قرية المصابيح" في منطقة التاجي شمال غربي بغداد".

وبينت أن" فرقها دفعت بثقل عجلاتها التخصصية والساندة في جانب بغداد الكرخ وتمكنت من السيطرة الكاملة بوقت قياسي بعد أن أبعدت الحريق عن خزانات الوقود الملاصقة للخزان والصهريج المحترق داخل المحطة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية ".

وأشارت إلى أنها" طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المحطة"