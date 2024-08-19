وزارة المالية في اقليم كردستان تكشف عن فحوى اجتماعها مع مسؤولي ديوان الرقابة المالية الاتحادية

كشفت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، عن فحوى اجتماعها مع مسؤولي ديوان الرقابة المالية الاتحادية خلال زياتهم لأربيل.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزيرها آوات الشيخ جناب استقبل، وفدا مشتركا من ديوان الرقابة المالية في بغداد وكردستان"، مبينا أن "اللقاء ناقش المهام التي يضطلع بها الوفد المشترك، حيث جدد الوزير دعمه لإنجاح مهامه".

وأضاف الوزير، وفقا للبيان، أن "هناك تنسيقا وتعاونا متواصلا مع فريق ديوان الرقابة المشترك منذ سنتين في سبيل حل الخلافات وإزالة العراقيل الفنية المتعلقة بالنفقات والإيرادات وقوائم رواتب الموظفين وملاكات الوزارات"، مشيرا إلى أن "أبواب الوزارة والمديريات التابعة لها مفتوحة أمام ذلك الفريق المشترك".

وأكد أن "مسؤولي ديوان الرقابة المالية أوضحوا أهداف زيارتهم للإقليم والمتمثلة بتدقيق النفقات والإيرادات للأشهر الثلاثة الثانية من العام 2024 استنادا إلى قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة التي تنص على إجراء تدقيق مالي كل ثلاثة أشهر".