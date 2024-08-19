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النائب مصطفى سند يكشف عن اعتقال شبكة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء كانت تتنصت على هواتف سياسيين ونواب


 

كشف النائب مصطفى سند ان محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين لقيامها باعمال غير قانونية 

واوضح سند في منشور له بصفحته الرسمية بالتليكرام ان الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين وعلى راسهم هاتفي كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات،

واضاف النائب سند ان الشبكة اعترفت على أعمالها وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيةً، ومن ضمن الاعترافات الكثيرة إنتحال رقم سعد البزاز وإرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية تحتوي صورة أربع نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب وإرسال الصورة على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص .

واكد النائب سند ان هنالك ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررين بتقديم الشكاوى وصدقت أقوالهم .

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النائب مصطفى سند يكشف عن اعتقال شبكة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء كانت تتنصت على هواتف سياسيين ونواب
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