ديالى تعطل الدوام الرسمي الأربعاء والخميس المقبلين لإحياء الزيارة الأربعينية

قرر مجلس محافظة ديالى، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء والخميس المقبلين لإحياء الزيارة الأربعينية.

وذكر المجلس في بيان مقتضب،، أنه "قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس بمناسبة الزيارة الاربعينية".

يذكر أن محافظة بابل، قررت يوم أمس الأحد، تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من الغد وحتى الإثنين من الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للمحافظة، أنه "نظرا لزخم الزائرين المارين من خلال بابل، قرر مجلس المحافظة بجلسته الاستثنائية تصويب قرار تعطيل الدوام الرسمي ليكون من يوم الاثنين المصادف 19-8-2024، ولغاية يوم الاثنين المصادف 26-8-2024 بمناسبة الزيارة الأربعينية".

وأضاف: "تستثنى من العطلة، الدوائر المشمولة بخطة الزيارة الاربعينية".