الصحة تؤكد عدم رصد اي اصابة بجدري القرود في العراق .. لغاية الان

اكدت وزارة الصحة عدم رصد اي اصابة بمرض جدري القرود في العراق لغاية الان.

وذكرت الوزارة في بيان انه :" متابعةً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول إعلان حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم بسبب تفشي النمط الأول من فيروس (أم-بوكس) المعروف باسم جدري القرود؛ تعلن وزارتنا بأنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بالمرض حتى الآن في العراق في ظل تزايد إنتشار الفيروس على المستوى العالمي".

واضافت:" نود أن نطمئن مواطنينا الكرام أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات والإستعدادات اللازمة لتعزيز جهود رصد الحالات الوبائية والحد من إنتشار المرض وتفشيه لا سمح الله".

وأكدت الوزارة اهمية تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية المخولة حصرا وعدم الإنسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة، وشددت على ضرورة الحرص على إتباع السلوكيات الصحية للوقاية من المرض.