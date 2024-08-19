مجلس الخدمة يصادق على تعيين 300 مواطن من المشمولين بقانوني (59-67)

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الإثنين (19 آب 2024)، المصادقة على تعيين اكثر من (300) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات.

وقال المجلس وفق بيان له "، إنه" قرر بجلسته الطارئة رقم ( 29) المنعقدة في 2024/8/19 المصادقة على تعيين اكثر من (300) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".

وأضاف، إن" القيود موزعه على العناوين الوظيفية التالية: (باحث اجتماعي ثالث، باحث اقدم، مبرمج اقدم، مترجم اقدم، طبيب اسنان عمومي، طبيب اسنان ممارس، بايولوجي اقدم، مشاور قانوني مساعد، مهندس اقدم، معاون مصحح، طبيب بيطري متدرب ، معلم جامعي رابع، طبيب اسنان متدرب )".

وأكمل، إنه" في نفس السياق قرر المجلس المصادقة على تعيين اكثر من (70) قيدًا من المشمولين بقانون (59) حملة شهادة الدكتوراه موزعة على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات".