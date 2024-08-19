الإطاحة بمتهم بانتحال صفة ضابط وابتزاز المواطنين في بغداد

أعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الاثنين ، الإطاحة بمتهم ينتحل صفة ضابط ويقوم بابتزاز المواطنين .

وذكرت القيادة في بيان، أن "مفارزها في مركز شرطة بسماية وحماية منشآت النهروان تمكنت من اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط برتبة (مقدم) يقوم بأبتزاز المواطنين".

وأضافت إن "المتهم قام بزيارة سيطرة مدخل بسماية مدعياً وجود أشخاص قاموا بالاعتداء عليه، وللشك الحاصل تم التوجه به إلى مركز الشرطة والتحقيق معه وتبين انه ينتحل صفه ضابط"، مؤكدة أنه "تم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".