الأخبار

النزاهة: السجن غيابيا (٣٠) سنة لمدير "مال قضاء سامراء" سابقاً


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور ثلاثة قرارات أحكامٍ غيابيَّة تقضي بسجن مدير "مال قضاء سامراء" سابقاً لمُدّة (٣٠) سنة؛ على خلفيَّة إقدامه على اختلاس مبالغ ماليَّةٍ.

وأشارت الهيئة في حديثها عن قرار الحكم الصادر عن رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين - الهيئة الثانية، إلى أنَّ المحكمة أصدرت ثلاثة أحكامٍ تقضي بالسجن مُدَّة عشر سنواتٍ لكلٍّ منها على المُدان الهارب (مصطفى أحمد علوان محمد العباسي) مدير "مال قضاء سامراء" سابقاً عن جريمة قيامه باختلاس مبلغ (٣٥٨,٦٧٤,٤٣٧) دينار، مبيناًة :" أنَّ القرارات صدرت وفقاً لأحكام المادة (٣١٥/ الشق الأخير) من قانون العقوبات".

وأضافت :" إنَّ المُدان الهارب قام بالتلاعب بمبالغ مُذكَّرات القبض (٣٤ أ و ٣٥ أ) للأعوام (٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠)"، لافتة إلى استلاتسلمه مبالغ الرسوم من الدوائر بموجب مُذكَّرات قبضٍ، وترحيلها إلى خزينة مُحافظة صلاح الدين بمبلغٍ أقلَّ من المستلم واختلاس قسمٍ من المبالغ المرسلة.

وتابعت إنَّ قرار الحكم، الصادر عن محكمة استئناف صلاح الدين، الذي جاء بعد اطلاعها على الأدلة المُتوفّرة في هذه القضيَّة، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقٍّ المحكوم الهارب، والاحتفاظ لوزارة الماليَّة بحقّ المُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة./

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ديالى تعطل الدوام الرسمي الأربعاء والخميس المقبلين لإحياء الزيارة الأربعينية
الصحة تؤكد عدم رصد اي اصابة بجدري القرود في العراق .. لغاية الان
السجن سبع سنوات لمورد لحوم حمير في الحلة
مجلس الخدمة يصادق على تعيين 300 مواطن من المشمولين بقانوني (59-67)
الإطاحة بمتهم بانتحال صفة ضابط وابتزاز المواطنين في بغداد
افترش الأرصفة بعد طرده من المنزل.. فنان كردي يتعرض لـ"التعنيف" من قبل زوجته
النزاهة: السجن غيابيا (٣٠) سنة لمدير "مال قضاء سامراء" سابقاً
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تنويع مصادر الطاقة للوصول الى انتاج الحاجة الكلية من الكهرباء
صدور حكمين بحق مدير المصرف الزراعي السابق لصرفه المال خلافاً للقانون
جنايات صلاح الدين تصدر حكما بالسجن المؤبد على ارهابي داعشي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك