النزاهة: السجن غيابيا (٣٠) سنة لمدير "مال قضاء سامراء" سابقاً

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور ثلاثة قرارات أحكامٍ غيابيَّة تقضي بسجن مدير "مال قضاء سامراء" سابقاً لمُدّة (٣٠) سنة؛ على خلفيَّة إقدامه على اختلاس مبالغ ماليَّةٍ.

وأشارت الهيئة في حديثها عن قرار الحكم الصادر عن رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين - الهيئة الثانية، إلى أنَّ المحكمة أصدرت ثلاثة أحكامٍ تقضي بالسجن مُدَّة عشر سنواتٍ لكلٍّ منها على المُدان الهارب (مصطفى أحمد علوان محمد العباسي) مدير "مال قضاء سامراء" سابقاً عن جريمة قيامه باختلاس مبلغ (٣٥٨,٦٧٤,٤٣٧) دينار، مبيناًة :" أنَّ القرارات صدرت وفقاً لأحكام المادة (٣١٥/ الشق الأخير) من قانون العقوبات".

وأضافت :" إنَّ المُدان الهارب قام بالتلاعب بمبالغ مُذكَّرات القبض (٣٤ أ و ٣٥ أ) للأعوام (٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠)"، لافتة إلى استلاتسلمه مبالغ الرسوم من الدوائر بموجب مُذكَّرات قبضٍ، وترحيلها إلى خزينة مُحافظة صلاح الدين بمبلغٍ أقلَّ من المستلم واختلاس قسمٍ من المبالغ المرسلة.

وتابعت إنَّ قرار الحكم، الصادر عن محكمة استئناف صلاح الدين، الذي جاء بعد اطلاعها على الأدلة المُتوفّرة في هذه القضيَّة، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقٍّ المحكوم الهارب، والاحتفاظ لوزارة الماليَّة بحقّ المُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة./