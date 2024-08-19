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رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تنويع مصادر الطاقة للوصول الى انتاج الحاجة الكلية من الكهرباء


اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، اليوم الاثنين ، ضرورة تعزيز البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة سيما المتجددة للوصول إلى إنتاج الحاجة الكلية للبلد من الكهرباء.

وذكر بيان للرئاسة ان " رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل ، في قصر بغداد، رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية محمد نوري العبد ربه".

وأكد ، خلال اللقاء، أهمية معالجة المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء، مشيراً إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة سيما المتجددة، ودعم إنشاء المشاريع الجديدة وصولاً إلى إنتاج الحاجة الكلية للبلد من الكهرباء وبما يلبي طموحات المواطنين.

وقدّم محمد نوري العبد ربه إيجازا إلى الرئيس حول عمل اللجنة النيابية ودورها في دعم قطاع الطاقة والكهرباء وتحسين إنتاجها في البلاد

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