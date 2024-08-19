جهاز مكافحة الارهاب يدمر عددا من اوكار لداعش الارهابي خلال عمليات متفرقة

دمرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب عددا من اوكار داعش الارهابي خلال عمليات متفرقة .

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان انه :" استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب حملة تفتيش واسعة شملت محافظتي (صلاح الدين و ديالى) ،فضلا عن قضاء الطارمية ، اسفرت عن تفجير وتدمير عدة مضافات وكهوف لعصابات داعش الإرهابية".

كما تمكنت قوات جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على احد الارهابيين في قضاء (ابو غريب) غربي العاصمة بغداد .