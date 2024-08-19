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تشكيل تحالف سياسي جديد داخل مجلس ديالى


 اعلن عضو مجلس ديالى تركي جدعان عن تشكيل تحالف سياسي جديد داخل مجلس المحافظة لدعم الحكومة المحلية الجديدة .

وقال جدعان في تصريح صحفي :" تم تشكيل تحالف "امن واستقرار ديالى" داخل مجلس المحافظة برئاسة رشاد التميمي ونائبه فادي اللهيبي والمقرر دريا خير الله لدعم حكومة المحافظة الجديدة ".

واضاف :"ان كتلة امن واستقرار ديالى ستكون عابرة للطائفية والتخندقات ومنفتحة على جميع القوى السياسية من اجل العمل صفا واحدا لخدمة المحافظة واهلها "

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تشكيل تحالف سياسي جديد داخل مجلس ديالى
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