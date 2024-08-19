تشكيل تحالف سياسي جديد داخل مجلس ديالى

اعلن عضو مجلس ديالى تركي جدعان عن تشكيل تحالف سياسي جديد داخل مجلس المحافظة لدعم الحكومة المحلية الجديدة .
وقال جدعان في تصريح صحفي :" تم تشكيل تحالف "امن واستقرار ديالى" داخل مجلس المحافظة برئاسة رشاد التميمي ونائبه فادي اللهيبي والمقرر دريا خير الله لدعم حكومة المحافظة الجديدة ".
واضاف :"ان كتلة امن واستقرار ديالى ستكون عابرة للطائفية والتخندقات ومنفتحة على جميع القوى السياسية من اجل العمل صفا واحدا لخدمة المحافظة واهلها "
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