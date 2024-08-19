السوداني: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف الطاقة الكهربائية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (18 آب 2024)، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف الطاقة الكهربائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "السوداني ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً لفريق الكهرباء المعني بملف الطاقة الكهربائية، بحضور وزير الكهرباء"، مبينا ان "الاجتماع شهد مناقشة وضع رؤية فنية واقتصادية جديدة لمعالجة مشكلة النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية على المدى القصير والبعيد، ووضع الحلول السريعة التي من شأنها أن تسهم في توفير الكهرباء للمواطنين، وباقي القطاعات الحيوية".

وتابع: "كما بحث الاجتماع الآلية المعتمدة لتوفير الوقود، وآلية التمويل في الموديل الاقتصادي الجديد لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية، التي خططت لها الحكومة ضمن رؤيتها الجديدة في هذا القطاع المهم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بحسب البيان، أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف الطاقة الكهربائية، كونه أحد الأسس التي تعتمد عليها خطط الاقتصاد ومشاريع البنى التحتية في جميع القطاعات، وإحداث نهضة تنموية في البلاد".