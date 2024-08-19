المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهدافها لموقع عسكري في الجولان

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، اليوم الأحد، (18 آب 2024)، إنها "استهدفت هدفا عسكريا في الجولان بواسطة الطيران المسيّر الأسبوع الماضي".

وقالت الفصائل "المقاومة العراقية" في بيان انه "واستمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الاسبوع الماضي، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر"، بحسب البيان.

وأكدت "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".