البصرة تعطل الدوام الرسمي ثلاثة أيام لإحياء زيارة الأربعين

قرر محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الاحد (18 آب 2024)، تعطيل الدوام الرسمي ثلاثة أيام لإحياء زيارة الأربعين.

وذكر ديوان المحافظة في بيان أن "المحافظ اسعد العيداني قرر تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء والخميس والأحد المقبل لإحياء زيارة الأربعين".

يذكر أن مجلس جامعة واسط، قرر اليوم الأحد (18 آب 2024)، تعطيل الدوام الرسمي 7 أيام بمناسبة الزيارة الاربعينية.

وقال اعلام الجامعة في بيان إن "مجلس جامعة واسط قرر تعطيل الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2024/8/20 لغاية يوم الاثنين الموافق 2024/8/27".

وأضاف إن "الدوام الرسمي يبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم".